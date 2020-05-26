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Карен Саркисян назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха

Карен Саркисян назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 26 мая подписал ряд указов. Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Григорий Мартиросян назначен государственным министром Республики Арцах.

Лусине Караханян назначена министром образования, науки и культуры Республики Арцах.

Арам Саркисян назначен министром градостроительства Республики Арцах.

В тот же день глава государства утвердил решения Правительства, согласно которым Владик Хачатрян освобожден от должности директора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в соответствии с его собственным заявлением, Карен Саркисян назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.


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