Карен Саркисян назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 26 мая подписал ряд указов. Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Григорий Мартиросян назначен государственным министром Республики Арцах.

Лусине Караханян назначена министром образования, науки и культуры Республики Арцах.

Арам Саркисян назначен министром градостроительства Республики Арцах.

В тот же день глава государства утвердил решения Правительства, согласно которым Владик Хачатрян освобожден от должности директора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в соответствии с его собственным заявлением, Карен Саркисян назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.