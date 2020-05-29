Никогда не пытайтесь говорить с нами на языке угроз — президент Арцаха ответил Алиеву

Заявление, сделанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 28 мая, недостойно политика.

Как передает Арменпресс, об этом в прямом эфире Facebook сообщил президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

"Он заявил, что фактор силы в мире выходит на первый план. Другими словами, господин Алиев, вы выбрали путь решения проблемы силой? Мы готовы. Я хочу заверить вас, что результаты нам ясны: то, что вы имели в 1994 году, вы будете иметь сегодня. Никогда не пытайтесь говорить с нами на языке силы. Никогда не смейте говорить с нами на языке власти. Или вы говорите: «Я отдал наш старый город Иреван Армении», а это нельзя простить, у вас есть возможность исправить свои «исторические» неточности, если вы действительно так думаете, но это будет разрушительным для Азербайджана. Никогда не смейте говорить с нами на языке силы», - сказал Арутюнян.

Президент Арцахской республики отметил, что Арцах готов к логическому разрешению вопроса мирными средствами и переговорами.

«Заявления, которые вы сделали, - это только поэтапная версия, я могу сказать следующее: конечно, можно решить поэтапно, но одним способом. Первый: признание права на самоопределение; второй - принятие наших гарантий безопасности, после чего - переговоры. Другого варианта не будет», - заявил Арутюнян.

Выступая на церемонии открытия жилого комплекса 28 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что он восстановит территориальную целостность Азербайджана, отметив, что наиболее важным фактором для этого является военное могущество страны.