Метеорит или искусственное тело — что осветило ночное небо над Арменией 28 мая?

У МЧС РА и Бюраканской обсерватории нет фактических данных о падении метеоритов на территории Республики Армения.

В беседе с Арменпресс, пресс-секретарь министра по чрезвычайным ситуациям Эдмон Заргарян сказал, что они получили сигнал о падении метеорита, но следов, какие бывают после падения метеорита, не было.

«Из 6-го Норкского массива поступил сигнал о том, что прошел какой-то метеорит, светящаяся точка. Звонивший видел это, но по ориентирам, это было в стороне Аштарака, Бюракана. Мы поинтересовались у соответствующих местных органов относительно падения небесного тела, что но ни у кого нет фактической информации о падении метеорита, нет никаких следов, которые должны были быть после падения метеорита», - сказал Заргарян.

Просмотрев в соцсетях видео о предполагаемом метеорите, директор Бюраканской обсерватории Арег Микаелян склонен предполагать, что на видео - маленький метеорит, но это может быть и какое-то искусственное тело.

Видео со страницы Зограба Еганяна в Facebook

«Небольшие небесные тела не подвергаются мониторингу, более крупные же, представляющие угрозу, постоянно отслеживаются на очень больших расстояниях». Маленькие метеориты бывают всегда. По видео можно предположить, что упал метеорит, когда падает метеорит, имеющий несколько сантиметров в длину, он оставляет яркую световую траекторию. Но пока он не обнаружен, невозможно сказать утвердительно, что это такое. Альтернативная версия - это какая-то искусственная маленькая ракета, которая разбилась или взорвалась в воздухе, и ее кусок упал на землю», - сказал Микаелян.

В ответ на наш вопрос о падении части ракеты пресс-спикер министра обороны Армении Шушан Степанян отметила, что министерство не проводит ночные испытания без предупреждения.

В ночь на 28 мая в Интернете было распространено видео, на котором видно, как к земле приближается небесное тело. Пользователи отмечают, что небесное тело - это метеорит, который упал на отрезке Раздан-Анкаван.

Норайр Шогикян