Решение ЕСПЧ должно стать основой для искоренения армянофобии в Азербайджане: МИД Арцаха

Постановление ЕСПЧ по делу об убийстве армянского офицера Гургена Маргаряна азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым может и должно стать основой для реализации при поддержке международного сообщества практических шагов с целью искоренения негативных явлений, вызванных многолетней государственной политикой и практикой азербайджанских властей по внедрению в общественное сознание «вируса ненависти» к армянам и всему армянскому. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Республики Арцах, которое приводим полностью:

“26 мая 2020 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ ) вынес постановление по делу об убийстве в 2004 году в Венгрии армянского офицера Гургена Маргаряна азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым, а также экстрадиции, помиловании и героизации убийцы в Азербайджане. Суд постановил, что Азербайджан нарушил статью 2 (право на жизнь) и статью 14 (запрет на дискриминацию) Европейской конвенции по правам человека.

Примечательно, что при рассмотрении дела Суд отметил, что действия Азербайджана -помилование Рамиля Сафарова сразу по его прибытии в Азербайджан, выплата жалования за время пребывания в венгерской тюрьме, предоставление квартиры и продвижение по службе указывают на то, что Азербайджан признает и принимает преступления Рамиля Сафарова как свои собственные. Суд также подчеркнул, что каждая из этих мер представляла собой в отдельности и в совокупности одобрение и поощрение действий Рамиля Сафарова различными структурами и высшими должностными лицами государства, и что одобрение и поощрение находили сильный отклик в чувствах азербайджанского общества в целом.

Как мы неоднократно заявляли, помилование, героизация и всенародное прославление убийцы в качестве примера для подражания являются составной частью проводимой годами государственной политики азербайджанских властей по насаждению в этой стране армянофобии и поощрению преступлений на почве ненависти к армянам. Считаем необходимым вновь напомнить, что наличие в Азербайджане проявлений расизма и ксенофобии по отношению к армянам неоднократно отмечалось в документах ряда международных организаций, в частности, Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и Консультативного комитета Совета Европы по Рамочной конвенции о защите прав национальных меньшинств.

Поощрение и одобрение со стороны не только властей Азербайджана, но и большей части азербайджанского общества гнусного преступления, совершенного Рамилем Сафаровым, являются тревожным сигналом о серьезной трансформации общественного сознания в этой стране.

Постановление ЕСПЧ по делу об убийстве армянского офицера Гургена Маргаряна азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым может и должно стать основой для реализации при поддержке международного сообщества практических шагов с целью искоренения негативных явлений, вызванных многолетней государственной политикой и практикой азербайджанских властей по внедрению в общественное сознание «вируса ненависти» к армянам и всему армянскому”.