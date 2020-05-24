При   торговле и в  автомобиле  следует надевать маски — премьер представил решения  Комендатуры

После заседания 24 мая премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире Facebook рассказал о причинах увеличения числа случаев коронавирусной инфекции в Армении и о мерах, направленных на предотвращение распространения инфекции.

Как передает Арменпресс, премьер-министр отметил, что основной причиной увеличения заражения в 75-80% случаев стали предприятия в сфере промышленных и сервисных услуг, которые постепенно начали открываться 4 мая.

Пашинян заверил, что такое развитие событий было предсказуемым, и в случае соблюдения правил безопасности, установленных комендатурой, такого роста случаев заражения не было бы.

«Это был вопрос выбора. Мы поняли, что не можем оставаться экономически закрытыми», - сказал он, добавив, что была предпринята попытка сбалансировать проблемы экономики и здравоохранения. Премьер-министр отметил, что результатом политики правительства Республики Армения является то, что в Армении зафиксирована один из самых низких в мире уровней инфляции и наименьшая амплитуда колебаний обменного курса национальной валюты.

По данным Пашиняна, наибольший рост числа случаев заражения зафиксирован среди посетителей банков, которые пошли в банки за поддержкой в рамках 9-го мероприятия и не всегда следовали правилам.

По словам премьер-министра, принято решение, что будет установлен строжайший контроль за выполнением правил на предприятиях, а карательная политика будет сочетаться с разъяснительной работой.

Он придал максимальную важность индивидуальному поведению граждан. «Работа с сознанием людей - самый глубокий из известных мне методов», - сказал Пашинян, подчеркнув, что он выступает за закрытие предприятий, которые вторично нарушили правила, не на один день, а на один месяц.

Представляя результаты исследования по ношению маски, премьер-министр РА заверил, что дисциплина ношения маски даст возможность обнулить инфекцию - в случае если обеспечено качество маски и качество ношения маски.

Касаясь решений Комендатуры от 24 мая, премьер-министр Пашинян сказал, что первое из них касается того факта, что, независимо от места, все участники торгов, как покупатель, так и продавец, должны носить маски.

Второе решение заключается в том, что если в машине больше одного человека, маску должен носить каждый.

Он призывал всех общаться друг с другом на расстоянии полутора метров, если они без масок.

«Мы будем строго применять жесткие административные меры, но мы просим и верим, что гражданин Армении, который неоднократно доказывал свое высокое сознание, проявит его и в этой ситуации», - сказал премьер-министр Пашинян, подчеркнув, что соблюдение вышеобозначенных правил позволит преодолеть ситуацию с распространением коронавируса.