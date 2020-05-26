В Республике Арцах новый начальник Полиции
15:45, 26 Май, 2020
26 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал ряд указов. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
Генерал-лейтенант Лева Мнацаканян освобожден от должности начальника Полиции Республики Арцах по собственному заявлению.
Полковник полиции Ашот Акопджанян назначен начальником Полиции Республики Арцах и освобожден от должности заместителя начальника Полиции Республики Арцах.
Начальнику Полиции Республики Арцах, полковнику полиции Ашоту Акопджаняну присвоено звание генерал-майора полиции.
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