В Республике Арцах новый начальник Полиции

26 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал ряд указов. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Генерал-лейтенант Лева Мнацаканян освобожден от должности начальника Полиции Республики Арцах по собственному заявлению.

Полковник полиции Ашот Акопджанян назначен начальником Полиции Республики Арцах и освобожден от должности заместителя начальника Полиции Республики Арцах.

Начальнику Полиции Республики Арцах, полковнику полиции Ашоту Акопджаняну присвоено звание генерал-майора полиции.