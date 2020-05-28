Замеченный в  Армении метеорит, возможно, упал в Турции

Метеорит, наблюдавшийся с территории Республики Армения в ночь на 28 мая, возможно, упал в Турции.

Как передает Арменпресс, Hurriyetdailynews сообщает, что в северо-восточной части Турции упали метеориты.

Турецкие СМИ разместили в социальных сетях видео, на котором видно, как метеорит врезался в землю и излучал яркий свет. Столкновение метеоритов наблюдалось в Сивасе, Бингёле, Трабзоне, Ардвине и ряде других провинций.

Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и другие соответствующие органы отправились на место падения метеорита – с целью изучения явления на месте.

СМИ сообщают, что в указанном районе в 2015 году упал метеорит. Позже было подтверждено, что метеорит отделился от более крупного метеорита - Весты.

В ночь на 28 мая в Интернете было распространено видео, на котором видно, как к земле приближается небесное тело. Пользователи отмечают, что небесное тело - это метеорит, который упал на отрезке Раздан-Анкаван.

Норайр Шогикян