Замеченный в Армении метеорит, возможно, упал в Турции
Метеорит, наблюдавшийся с территории Республики Армения в ночь на 28 мая, возможно, упал в Турции.
Как передает Арменпресс, Hurriyetdailynews сообщает, что в северо-восточной части Турции упали метеориты.
Турецкие СМИ разместили в социальных сетях видео, на котором видно, как метеорит врезался в землю и излучал яркий свет. Столкновение метеоритов наблюдалось в Сивасе, Бингёле, Трабзоне, Ардвине и ряде других провинций.
Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и другие соответствующие органы отправились на место падения метеорита – с целью изучения явления на месте.
СМИ сообщают, что в указанном районе в 2015 году упал метеорит. Позже было подтверждено, что метеорит отделился от более крупного метеорита - Весты.
В ночь на 28 мая в Интернете было распространено видео, на котором видно, как к земле приближается небесное тело. Пользователи отмечают, что небесное тело - это метеорит, который упал на отрезке Раздан-Анкаван.
Норайр Шогикян
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