Статьи “The Washington Times” об армяноненавистнической и агрессивной политике Азербайджана

24 мая на сайте американского издания “The Washington Times” была опубликована статья исполнительного директора Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арама Гамбаряна “Азербайджан стоит на пути к миру”. 25 мая американское издание опубликовало статью американского общественного деятеля армянского происхождения, Защитника прав человека Анны Аствацатурян-Теркотт “Азербайджан попирает права человека”.

Как передает «Арменпресс», в статье А. Гамбаряна отмечается, что армянская сторона полностью поддерживает внедрение механизмов контроля за режимом прекращения огня, предложенных Ройсом-Энгелем. Однако Азербайджан блокирует эти разумные меры, направленные на обеспечение прозрачности, поскольку боится нести отчетность за нарушения режима прекращения огня”, - отмечает сопредседатель комиссии “Ай-Дат” США.

А. Гамбарян добавляет, что логика ясна: “Только сторона - инициатор нападений может противостоять применению технологии, фиксирующей нарушителя перемирия. Отказ Азербайджана от предложения механизмов мира со стороны Ройса-Энгеля демонстрирует верх безответственности, который увеличивает риск региональной войны в период мирового кризиса”.

Напомним, что 26 октября 2015 г. председатель Комиссии по внешним связям Палаты представителей Конгресса США Эдвард Ройс и 85 членов различных партий Палаты представителей Конгресса США направили письмо американскому сопредседателю Минской группы ОБСЕ Джеймсу Уорлику. Американские конгрессмены предложили разместить вдоль линии соприкосновения, рассматриваемой ОБСЕ, современные системы для определения источника огня и оборудование для голосового определения источника огня. Это предложение обсуждалось и после инициированного Азербайджаном в апреле 2016 года нападения, однако, в отличие от руководства Армении и Арцаха, Азербайджан отказывается от внедрения этих механизмов.

Спустя день после публикации статьи А. Гамбаряна была размещена также статья Анны Аствацатурян-Теркотт о нарушениях прав человека и политике армянофобии в Азербайджане. Отвечая на пропагандистский материал, опубликованный послом Азербайджана в США 19 мая в том же издании, А. Аствацатурян-Теркотт отмечает, что она родилась в Азербайджане, и Э. Сумейманов не представляет истины, поскольку он является глашатаем диктатора (подразумевается президент Азербайджана И. Алиев).

“30 лет назад в Азербайджане проживало 350 000 армян, и многие из них были убиты, избиты или изнасилованы. Все были насильственно депортированы. Как гордая американка и избранный чиновник от штата Большой Мэн, я живу и дышу идеями этой страны, и решительно отвергаю вопиющую ложь господина Сулейманова, антиармянскую и бесстыдную пропаганду.

Правда в том, что сегодня в Азербайджане вследствие искажения истории и скоординированной политики этнической чистки нет каких-либо свидетельств армянской культуры. В ответ на демократическое движение за самоопределение Арцаха все, кого я знала, если не были убиты, были депортированы. Могилы моих дедов в Баку разгромлены, как и все армянские кладбища в Азербайджане. Мои соседи были убиты, мои родные - избиты. Я в 11 лет подверглась физическому насилию”, - отметила А. Аствацатурян-Теркотт.

Защитник прав человека США добавила, что единственная армянская церковь, оставшаяся в Баку, напоминает о реальном лице Азербайджана. Кресты с церкви были сняты, а также ликвидированы все армянские символы этого истерзанного и ставшего жертвой вандализма сооружения.

“Образ толерантного Баку вступает в противоречие с предупреждением Госдепартамента США, адресованном всем армянам, даже гражданам Республики Армения, не посещать Азербайджан. Новый доклад, опубликованный Комиссией США по международной религиозной свободе в 2020 году, рекомендует добавить Азербайджан в список стран, подлежащих мониторингу Госдепартамента за периодические нарушения свободы вероисповедания”, – отметила американский деятель армянского происхождения.

А. Аствацатурян-Теркотт отмечает, что главным препятствием миру в регионе является именно Азербайджан.