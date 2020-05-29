Масис Маилян продолжит руководить внешнеполитическим ведомством Арцаха

Масис Маилян назначен министром иностранных дел Республики Арцах.

Как передает Арменпресс, об этом в прямом эфире Facebook сообщил президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

«Я долго думал в этом направлении. Принимая во внимание количество голосов, полученных Масисом Маиляном в первом туре президентских выборов, он был вторым человеком на президентских выборах, и я обязан сотрудничать. Конечно, я всегда отмечал, что наши отношения были теплыми. В этом смысле на данном этапе я решил, что он продолжит занимать пост министра иностранных дел, но мы также обсудили другие направления», - сказал Арутюнян.

Президент Арцаха поблагодарил Масиса Маиляна за принятие предложения о таком сотрудничестве.

«Я прошу, чтобы никто не считал это политической торговлей, мы не вели политическую торговлю. Принимая во внимание текущую ситуацию, опасности, которые существуют сегодня, мы договорились совместно взять на себя дополнительную ответственность за страну», - сказал Арутюнян.

Араик Арутюнян, лидер партии «Свободная Родина», был избран президентом Республики Арцах 14 апреля по итогам второго тура президентских выборов. Во втором туре с ним соревновался министр иностранных дел Масис Маилян. Он занимал эту должность с 2017 года.