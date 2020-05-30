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С 1 июня граждане РА могут поехать в Китай без оформления виз

С 1 июня граждане РА могут поехать в Китай без оформления виз

Срок для временного приостановления действия соглашения "Между правительствами РА и КНР об устранении требования въездной визы для обладателей обычных паспортов по принципу взаимности" истекает 31 мая. С 1 июня граждане Армении, имеющие обычные паспорта, будут иметь право выезжать в Китай без визы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  Республики Армения.

"Одновременно сообщаем, что при планирования поездки граждане Армении до отъезда в Китай должны заполнить соответствующее заявление о состоянии здоровья, а по прибытию в Китай отправиться на 14-дневный карантин в указанном месте за собственный счет", - говорится в заявлении МИД.

 


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