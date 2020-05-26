Саро Мардирян избран вице-мэром французского города Альфорвиль

Саро Мардирян 24 мая был избран вице-мэром французского города Альфорвиль. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издание “Masispost”.

“41 год назад этот город принял мою семью и позволил мне стать тем, кем стал я сегодня. Сейчас настало время вернуть то, что дал мне Альфорвиль, преданно, самоотверженно и смиренно служить городу “, - сказал Мардирян в связи с избранием.

Он также поблагодарил своих родителей, которые покинули Турцию, чтобы выбрать достойное будущее в той стране, которая уважала бы ее армянскую идентичность.

“Наконец, я хочу выразить свою гордость – что буду носить повязку с триколором Франции, как и многие армяне, мы приняли те французские ценности, историю и культуру, которые созвучны нашей армянской идентичности. Как любит говорить наш любимый Шарль Азнавур “Я на 100% француз и на 100% армянин”, - сказал новоизбранный вице-мэр.

Между арцахским городом Бердзор и французским городом Альфорвиль в 2018 году была подписана Декларация о дружбе.

Анна Григорян