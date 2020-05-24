Старый  Гюмри» представлен на ежегодной  филателистическом конкурсе «Европа»

Марка «Старый Гюмри» представлена на ежегодном конкурсе «Европа», который уже стартовал, в номинации «Старейшие почтовые маршруты».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО «Айпост», в этом году Армения представлена почтовой маркой, изображающей старый Гюмри, который со многими своими маршрутами был первым культурным и политическим центром Армении в 19 веке. Автором дизайна марки является Давид Довлатян, дизайнер ЗАО «Айпост».

Чтобы проголосовать за марку «Старый Гюмри», необходимо посетить сайт конкурса. Голосование пройдет до 9 сентября 2020 года.

Марка, представленная Арменией в прошлом году, была посвящена теме «Интернационал. Европа 2019. ''Национальные птицы''» и была признана лучшей и выпущена в обращение. Марка выпущена в рамках ежегодного международного совместного издания «Европа» государств-членов Ассоциации почтовых операторов Европы (PostEurop). Автор дизайна марки - Ашхен (Мила) Хандзрацян, художник-дизайнер ЗАО «Айпост».

Марки Европы нацелены на более тесное сотрудничество между европейскими почтовыми операторами, принимая во внимание продвижение филателии, подчеркивая общие корни, культуру, историю и цели европейских стран.

Арменуи Мхоян