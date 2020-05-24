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Мы сожалеем, что слова министра встретили  недопонимание и политические манипуляции. Алина Никогосян

Мы сожалеем, что слова министра встретили  недопонимание и политические манипуляции. Алина Никогосян

Пресс-секретарь министра здравоохранения РА Алина Никогосян прокомментировала заявление министра Арсена Торосяна о ситуации с коронавирусом в Грузии.

«Мы ценим тесное сотрудничество с нашими грузинскими коллегами в    противостоянии этому вызову, который не признает границ. В наших отношениях преобладает дух сотрудничества, и придавать последнему элементы искусственной конкуренции нет никакой необходимости. Именно на этой логике мы строили и будем развивать наше отраслевое сотрудничество. 

Мы сожалеем, что слова министра вызвали недопонимание и политические манипуляции. У всех стран есть  внедренные на национальном уровне системы и национальная тактика противодействия заражению, сверхзадача которых, принимая во внимание специфику каждой ситуации, состоит в том, чтобы как можно эффективнее адресовать и решать все существующие проблемы. Мы желаем нашим грузинским партнерам дальнейших успехов в борьбе с эпидемией», - как передает Арменпресс, сказала Алина Никогосян.

Комментарий был также распространен в грузинских СМИ.

 


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