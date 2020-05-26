В Армении планируется ежедневно производить по 1000 - 2000 тестов на коронавирус

В ближайшие дни Институт молекулярной биологии НАН Армении направит тесты на диагностику коронавируса в Министерство здравоохранения Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в информационно-аналитической службе НАН Армении, об этом президенту НАН Армении академику Радику Мартиросяну и академику-секретарю отделения естественных наук НАН Армении Рубену Арутюняну сообщил директор института Арсен Аракелян во время их визита в институт. Руководство НАН Армении ознакомилось с лабораторными работами по производству тестов, был обсужден ход работ и развития.

“Мы получили все необходимые материалы для подготовки 100 000 тестов, сейчас проводим испытания. Мы работаем с Министерством здравоохранения и Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний. Мы берем сделанные ими тесты, и повторяем их, чтобы сравнить точность наших тестов. В течение этой недели или в начале следующей, тесты уже будут переданы Министерству для тестирования”, - сказал Арсен Аракелян. Он заверил, что тесты очень чувствительны и вирус может быть обнаружен даже при сравнительно низком содержании (концентрации вируса). По словам Арсена Аракеляна, после испытательного периода планируется ежедневно производить около 1 000 – 2 000 тестов.

Президент НАН Армении Радик Мартиросян высоко оценил проводимую работу и сказал, что Национальная академия наук готова содействовать им во всех вопросах.