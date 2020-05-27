Утверждено 19-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство утвердило девятнадцатое мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса, целью которого является содействие гражданам и хозяйствующим субъектам Республики Армения в преодолении влияния экономических последствий коронавируса путем реализации конкурентных бизнес-проектов. Цель помощи - путем развития предпринимательских знаний и расширения доступности финансирования способствовать созданию бизнеса с нуля. 75% необходимых для реализации мероприятия средств предоставляются в виде беспроцентных займов с 8-летним периодом погашения, а 25% - в виде грантов. Мероприятие осуществляется через фонд “Центр поддержки инвестиций” путем предоставления гарантий по льготному кредитованию.

Никол Пашинян подчеркнул важность принятого решения и отметил: “Обеспечение коридора для создания бизнеса с нуля является одним из важнейших пунктов предвыборной программы блока «Мой шаг». В контексте антикризисных мероприятий принятие этого решения очень важно”.

Одобрен проект закона “О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения”. Цель проекта - перейти от системы расчета налога на недвижимость, основанной на кадастровой стоимости, к системе налога на недвижимость, основанной на рыночной стоимости недвижимости, что обеспечит адекватный налог на имущество.

Никол Пашинян сделал несколько замечаний по проекту, в частности, отметив: “Это одна из самых важных реформ, которую наше правительство обязуется осуществить. По-моему, здесь происходит ряд важных революционных изменений. Во-первых, понятие необлагаемой налогом недвижимости вообще исключается. Во-вторых, в этом контексте понятие порога необлагаемого налогом имущества должно быть исключено. Мы говорим, что если имущество человека недорогое, то пусть он платит 100 драмов в год. В фискальном плане это не имеет значения, однако в психологическом, политическом и гражданском плане это имеет огромное значение, когда отношения всех граждан с государством одинаковы. В целом, да, налог на имущество увеличится, и в основном увеличится налог на имущество, которое мы условно называем замками, особняками и так далее. Если мы посмотрим на налог на имущество, уплачиваемый сегодня за эти особняки, то, по сути, это символическая сумма”. Никол Пашинян добавил, что это играет очень важную роль в развитии культуры городского строительства в Армении.

Подчеркнув важность четырехступенчатой системы налоговых реформ, премьер-министр отметил: “В этот кризисный период налог на имущество для около 600 тыс граждан снизится в первый год, а затем будет постепенно расти со следующего года. В 2021 году мы окажемся в кризисной логике с точки зрения налогов на недвижимость. В будущем, я убежден, что темпы экономического роста будут восстановлены и этот рост будет соизмерим с нашей ситуацией”.

Одобрена законодательная инициатива правительства о пакете законопроектов о внесении изменений и дополнения в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения” и “Об основах администрирования и административном производстве”. В результате оспаривание административного акта, адресованного от третьего лица другому лицу, не приведет к автоматическому приостановлению действия административного акта.

По словам заместителя министра юстиции Армении Рафика Григоряна, проблема возникла из-за споров о разрешениях на строительство, в результате которых приостановлены строительные работы. На сегодняшний день приостановлены строительные работы на сумму около 400-500 миллионов долларов.

Коснувшись пакета законопроектов, Никол Пашинян отметил, что в результате длительных дискуссий и работ было решено не давать возможности необоснованной остановки строительства. Т.е. строительство будет остановлено не автоматически, а будет обсуждаться каждый отдельный случай, и если жалоба будет обоснованной, оно будет приостановлено. “Да, этот проект должен быть принят как можно скорее, потому что, особенно в условиях кризиса, это будет отличным сигналом для продвижения капитального строительства”, - сказал премьер-министр, добавив, что принятие этого проекта создаст тысячи рабочих мест.