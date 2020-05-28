Мы верны победоносным традициям и заветам Сардарапата и Арцаха — послание премьер-министра РА

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Праздника Республики.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

«Дорогой народ, гордые граждане Республики Армения!

Гордые граждане Республики Арцах,

Гордые армяне диаспоры.

Поздравляю всех нас с Днем Республики.

После захвата Александрополя 15 мая 1918 года, 21 мая турецкие авангардные войска достигли села Сардарапат, и казалось, что они неизбежно войдут в Эчмиадзин и Ереван, а остальная часть армян будет обречена на уничтожение.

Ситуация была роковой. Однако необходимо было встать на ноги, перенапряжением сил противостоять смертоносной атаке. И именно Арам Манукян стал воплощением духа, воли и силы армян. Всегда справедливый и решительный Арам в те дни отчаяния говорил: “За дело и за работу, и мы победим!”

Отчаяние вскоре сменилось воодушевлением. В героических сражениях при Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе армянский народ окончательно закрепил свое место на карте мира. Именно благодаря майским победам была создана Республика Армения.

Герои Сардарапата, Баш-Апарана и Каракилисы стали создателями независимости Армении. Вечная слава Араму Манукяну, Товмасу Назарбекяну, Мовсесу Силикяну, Дро, Нжде, Даниелу и Погосу Бек-Пирумянам, командиру езидского кавалерийского отряда Джангир-аге, всей армянской армии и ополчению, сражавшимся с оружием в рукам священнослужителям.

В эти дни 1918 года по инициативе Арама Манукяна на территории сегодняшнего “Ераблура” работали около 1500 женщин и мужчин, они укрепляли позиции: “Ераблур” был оборонительным рубежом Еревана. Победоносная битва при Сардарапате помешала захватить Ереван, а спустя годы “Ераблур” стал особым местом паломничества, где мы чтим память героев, отдавших свои жизни за свободу Арцаха.

Сегодня мы привержены победоносному вкладу и посылу Сардарапата и Арцаха, мы верим, что у нас будет Армения наших мечтаний со стремящимся к прогрессу и изменениям, справедливым и креативным обществом, где нет насилия, с сильной экономикой и еще более сильной и более современной армией.

Дорогие соотечественники,

Арам Манукян говорил: “... вы должны знать, что я бессилен без вас. Герой - это сам народ, и если народ захочет ... работать и спасти армян от нависшей гибели, то моя работа и работа многих таких, как я, не будет напрасной”.

Следовательно, давайте вместе возьмемся за дело и будем работать ради Армении нашей мечты.

Уверен, что победоносный гражданин Республики Армения никогда более не допустит утраты государственности или гражданства, утраты суверенитета и прав, утраты веры и оптимизма.

Республика Армения должна существовать на планете Земля вечно, флаг Армении должен развеваться вечно, символизируя наш дух и гордость, нашу свободу и суверенитет.

И следовательно,

Да здравствует свобода,

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствует Республика Арцах,

Да здравствуют герои Сардарапата, Баш-Апарана, Каракилисы,

Да здравствуют отцы-основатели Первой Республики,

Да здравствуем мы и наши дети, ибо живем и будем жить в Свободной и Счастливой Армении».