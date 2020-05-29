Moderna подписывает новые контракты на поставку своей вакцины

Американская биотехнологическая компания Moderna 28 мая подписала контракт со швейцарской компанией CordenPharma на поставку увеличенного объема липидов, используемых при производстве экспериментальной вакцины COVID-19, пытаясь увеличить производственные мощности для удовлетворения мирового спроса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Голос Америки».

В настоящее время не существует вакцины или лечения для COVID-19, и эксперты полагают, что для разработки безопасной и эффективной вакцины потребуется полтора года. Мировые лидеры говорят, что вакцина является единственным реальным способом перезапустить экономику, что может ограничить распространение коронавируса. Однако существуют опасения, что ряд стран, включая Соединенные Штаты, могли бы сосредоточиться на запасах вакцин, поскольку маловероятно, что глобальный спрос будет удовлетворен на ранних этапах производства.

На прошлой неделе Модерна объявила, что в ее возможной вакцине, которая первой была испытана в Соединенных Штатах, были использованы защитные антитела в небольшой группе здоровых добровольцев, что, как она надеется, будет эффективным. Если вакцина будет успешной, Модерна планирует поставлять миллионы доз в месяц в 2020 году и десятки миллионов в 2021 году.

Компания подписала 10-летний контракт со швейцарской компанией Lonza, чтобы ускорить процесс производства вакцин и предоставлять один миллиард доз в год. Акции Модерны 28 мая на бирже выросли на 2 процента.

Соучредителем и председателем американской биотехнологической компании Moderna Therapeutics является Нубар Афеян.