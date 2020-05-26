Президент Арцаха представил изменения в структуре правительства
26 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел расширенное рабочее совещание с участием членов действующего правительства.
Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент поблагодарил членов исполнительной власти за совместную работу, отметив, что хотя часть из них будет в составе нового правительства, но опыт и знания всех будут очень важны для дальнейшего процесса государственного строительства.
Араик Арутюнян представил вниманию присутствующих также и изменения в структуре правительства, подчеркнув, что в результате этих изменений в государственном бюджете не будет дополнительной нагрузки.
По словам президента, определена следующая структура правительства:
1) Государственный министр
2) Министерство труда, социальных и жилищных вопросов
3) Министерство здравоохранения
4) Министерство юстиции
5) Министерство иностранных дел
6) Министерство сельского хозяйства
7) Министерство экономики и производственных инфраструктур
8) Министерство образования, науки и культуры
9) Министерство обороны
10) Министерство военно-патриотического воспитания молодежи, спорта и туризма
11) Министерство территориального управления и развития
12) Министерство градостроительства
13) Министерство финансов
Определена также структура и других органов государственного управления:
1) Служба национальной безопасности
2) Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
3) Комитет по охране природы
4) Комитет кадастра и управления государственным имуществом
5) Комитет по интеграции с Арменией и диаспорой
6) Полиция
7) Комитет государственных доходов
8) Государственная контрольная служба
А. Арутюнян также сообщил, что правительству поручено в месячный срок принять решения, вытекающие из данного указа.
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