Президент Арцаха представил изменения в структуре правительства

26 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел расширенное рабочее совещание с участием членов действующего правительства.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент поблагодарил членов исполнительной власти за совместную работу, отметив, что хотя часть из них будет в составе нового правительства, но опыт и знания всех будут очень важны для дальнейшего процесса государственного строительства.

Араик Арутюнян представил вниманию присутствующих также и изменения в структуре правительства, подчеркнув, что в результате этих изменений в государственном бюджете не будет дополнительной нагрузки.

По словам президента, определена следующая структура правительства:

1) Государственный министр

2) Министерство труда, социальных и жилищных вопросов

3) Министерство здравоохранения

4) Министерство юстиции

5) Министерство иностранных дел

6) Министерство сельского хозяйства

7) Министерство экономики и производственных инфраструктур

8) Министерство образования, науки и культуры

9) Министерство обороны

10) Министерство военно-патриотического воспитания молодежи, спорта и туризма

11) Министерство территориального управления и развития

12) Министерство градостроительства

13) Министерство финансов

Определена также структура и других органов государственного управления:

1) Служба национальной безопасности

2) Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

3) Комитет по охране природы

4) Комитет кадастра и управления государственным имуществом

5) Комитет по интеграции с Арменией и диаспорой

6) Полиция

7) Комитет государственных доходов

8) Государственная контрольная служба

А. Арутюнян также сообщил, что правительству поручено в месячный срок принять решения, вытекающие из данного указа.