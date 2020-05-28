28 мая Армения и мировое армянство празднуют 102-ю годовщину Первой Республики Армения и исторической победы в Сардарапатском сражении – День Республики.

Как передает Арменпресс, в этом году в связи с пандемией коронавируса, 28 мая вход граждан в Сардарапатский мемориал запрещен, состоятся только церемониальные мероприятия.

28 мая 1918г. с победой в Каракилисе, Баш-Апаране и Сардарапате была восстановлена независимость армянского народа, которая была потеряна 9 веков назад.

102 года назад в этот день недалеко от Еревана народ, только что переживший геноцид, встал против врага – на защиту последней пяди родной земли, во имя существования самого народа. Сардарапатское сражение стало решающим и судьбоносным для Армении. На эту битву встал весь народ. Вместе с воинами плечо к плечу сражались старики, женщины, дети.

Этой битвой, этой победой над турецким войском армяне остановили турецкое вторжение в Закавказье и спасти Армению от полного уничтожения. 28 мая в Тифлисе, после падения Закавказской демократической федеративной республики, Армянский национальный совет провозгласил Республику Армения.

Первым премьер-министром независимой Армении стал Ованес Каджазнуни, последним – Симон Врацян. Первая республика просуществовала всего 2 года – до 2 декабря 1920г. В это время в Ереван вошли части 11-й Красной армии, и была установлена советская власть.

К 50-летию исторического сражения 22-28 мая 1918г. состоялось открытие Сардарапатского мемориала. Он построен в том самом месте, где и произошло сражение при Сардарапате.