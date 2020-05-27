Самвел Аванесян назначен министром труда, социальных и жилищных вопросов Арцаха
27 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Самвела Аванесяна министром труда, социальных и жилищных вопросов Республики Арцах.
Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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