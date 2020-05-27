Самвел Аванесян назначен министром труда, социальных и жилищных вопросов Арцаха

27 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Самвела Аванесяна министром труда, социальных и жилищных вопросов Республики Арцах.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.