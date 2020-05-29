Шахраманян назначен министром военного патриотизма, молодежи, спорта и туризма Арцаха

Самвел Шахраманян назначен министром военного патриотизма, молодежи, спорта и туризма Республики Арцах, оставив пост директора Службы национальной безопасности Арцахской Республики.

Как передает Арменпресс, президент Республики Арцах Араик Арутюнян заявил об этом в прямом эфире в Facebook, добавив, что Шахраманяну присвоено звание генерал-майора.

«Кроме того, я возлагаю большие надежды на это важное министерство, особенно на военный патриотизм. Новое министерство создано, а не переименовано», - сказал Арутюнян.

По его словам, это будет одним из важнейших и необходимых качественных изменений для формирования морально-психологической атмосферы в Арцахе, для воспитания молодежи.