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Шахраманян назначен министром военного патриотизма, молодежи, спорта и туризма Арцаха

Шахраманян назначен министром военного патриотизма, молодежи, спорта и туризма Арцаха

Самвел Шахраманян назначен министром военного патриотизма, молодежи, спорта и туризма Республики Арцах, оставив  пост  директора Службы национальной безопасности Арцахской Республики. 

Как  передает Арменпресс, президент Республики Арцах Араик Арутюнян заявил об этом в прямом эфире в Facebook, добавив, что Шахраманяну присвоено звание генерал-майора. 

«Кроме того, я возлагаю большие надежды на это важное министерство, особенно на военный патриотизм.   Новое министерство создано, а не переименовано», - сказал Арутюнян.

По его словам, это будет одним из важнейших и необходимых качественных изменений для формирования морально-психологической атмосферы в Арцахе, для воспитания молодежи.


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