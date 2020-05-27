Парламент Армении ратифицировал Протокол о продлении на год таможенных льгот ЕАЭС для Армении

Национальное собрание Армении ратифицировало протокол, по которому Армения в рамках Евразийского экономического союза получает возможность продления срока льготных таможенных пошлин на импорт товаров из третьих стран.

Как передает «Арменпресс», проект Закона “О ратификации Протокола о внесении изменений в договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе” от 29 мая 2014 года получил 118 голосов “за”.

Армения, вступив в ЕАЭС в 2015 году, получила льготу на 930 видов товаров, включенных в потребительскую корзину, а также ряда промышленных товаров сроком на 5 лет для применения ранее имеющихся таможенных пошлин. Однако льготный срок истек 1 января 2020 года.

В результате проведенных работ 20 декабря 2019 года Высшим советом ЕАЭС в Санкт-Петербурге было принято решение о продлении на год льгот для Армении, исключив наземные транспортные средства, включаемые в торговую группу 87.

Таким образом, импортные пошлины на почти 647 видов товаров из третьих стран останутся такими же, как и в 2019 году. В группу этих продуктов входят мясо домашней птицы, масло, замороженное мясо крупного рогатого скота, подсолнечное масло, маргарин и другие масла, готовое детское питание, обработанное кожевенное сырье, лесоматериалы, драгоценные, полудрагоценные камни и т.д.

Это позволит хозяйственникам Армении, осуществляющим импорт из третьих стран, по предварительным расчетам Министерства экономики Армении, сэкономить около $ 30 млн за счет разницы в таможенной пошлине. У них будет возможность направить эти средства на развитие своего бизнеса. Правоотношения распространятся на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Парламент ратифицировал также и другой протокол, которым продлевается срок льготных таможенных пошлин, выданных Кыргызстану еще на год.

Анна Григорян