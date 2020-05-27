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“Brussels Airlines” возобновляет регулярные рейсы

“Brussels Airlines” возобновляет регулярные рейсы

Согласно информации, полученной от авиакомпании “Brussels Airlines”, с 27 июня возобновятся регулярные рейсы Ереван-Брюссель-Ереван. Об этом «Арменпресс» сообщили в аэропорту “Звартноц”.

Согласно расписанию, в период с 27 июня по 11 июля будет осуществляться по одному рейсу в неделю - каждую субботу, а с 14 июля по 29 августа по два рейса - по вторникам и субботам.

“Также хотим сообщить, что о возобновлении рейсов остальных авиакомпаний мы сообщим, как только получим официальную информацию”, - говорится в сообщении аэропорта.


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