Мы представили программу солидарности и единства: президент Республики Арцах

Президент Арцаха Араик Арутюнян отметил важность договоренности, достигнутой с руководителем партии “Единая Родина” Самвелом Бабаяном и дальнейшего сотрудничества с министром иностранных дел Масисом Маиляном.

Как передает «Арменпресс», в своем выступлении Арутюнян отметил, что самым большим достижением является договоренность с партией “Единая Родина” и ее руководителем Самвелом Бабаяном, которая уже представлена на суд общественности в виде меморандума.

“В плане дальнейшего сотрудничества мы добились довольно серьезных успехов и с Масисом Маиляном. Несмотря на борьбу на президентских выборах, мы, тем не менее, представили повестку дня солидарности и единства”, - отметил президент Арцаха.

Арутюнян также призвал и других политических деятелей не оскорблять сыновей Арцаха, сыгравших большую роль в деле государственного строительства.

“Не пытайтесь навешивать ярлыки на соглашение, достигнутое исходя из обязательств по отношению к будущему нашей нации, нашей стране. Мы сейчас переживаем судьбоносный период, и не будем исполнять свою миссию лишь по должности", - отметил президент Республики Арцах и добавил, что все те политические деятели, которые получили вотум доверия общества, соответственно своей доле, также будут принимать участие в событиях, происходящих в Арцахе.

Арутюнян отметил, что они готовы сотрудничать со всеми, и его рука протянута ко всем.

Лилит Демурян