ЕСПЧ зафиксировал антиармянскую дискриминацию Азербайджана по делу Гургена Маргаряна

Европейский суд по правам человека зафиксировал антиармянскую дискриминацию и арменофобию по делу офицера Вооруженных сил Армении Гургена Маргаряна, которого убил топором азербайджанец Рамиль Сафаров в Будапеште. Как сообщает Арменпресс, об этом 26 мая на пресс-конференции сказала адвокат Сирануш Саакян, подчеркнув, что после 16 лет последовательной борьбы они смогли восстановить справедливость.

Она отметила, что в случае с Маргаряном они смогли изменить плоскость проблемы и сделать так, чтобы ответственность была не на частном лице, а на государстве.

«Первым достижением этого решения является то, что к ответственности привлечено государство и государство несет ответственность за эту безнаказанность, и адресатом всех дальнейших мер станет не убийца, а Азербайджан. У нас есть удовлетворительный вердикт по этому делу, согласно которому Азербайджан является виновным в нарушении прав Гургена Маргаряна и Айка Макучяна», - сказала Саакян.

Адвокат отметила, что ЕСПЧ зафиксировал нарушение права на жизнь и антиармянскую дискриминацию, которую осуществляет Азербайджан против армян. «В этом плане это первый в истории приговор, когда международный суд зафиксировал антиармянскую дискриминацию и арменофобию Азербайджана. Юридические последствия этого решения должны заключаться в том, что Азербайджан должен со временем обеспечить устранение антиармянской дискриминации. Поскольку в приговоре также зафиксировано нарушение права на жизнь в результате помилования, за этим должны последовать меры, которые обеспечат фактическое исполнение приговора, чтобы убийца понес наказание», - подчеркнула Саакян.

Адвокат с сожалением отметила, что факт нарушений со стороны Венгрии не был зафиксирован в ЕСПЧ, но Саакян не исключила, что они пойдут до конца в этом вопросе и обратятся в Большую палату ЕСПЧ.

По словам адвоката, этот случай очень важен для государства. «Потеря семьи необратима, и семья не требовала материальной компенсации, наша борьба была и остается в морально-правовой сфере. Я хотела бы выразить особую благодарность родственникам Гургена Маргаряна и Айку Макучяну, которые доверили нам этот процесс, поддержали нас, чтобы мы могли реализовать этот вопрос государственного значения, и это стало возможным исключительно благодаря инициативам частных лиц», - подчеркнула Саакян.

Напомним, что Европейский суд по правам человека огласил решение по искам Айка Макучяна, друга Гургена Маргаряна, зарубленного топором в спящем состоянии азербайджанцем Рамилем Сафаровым в Будапеште, и родственников Гургена Маргаряна против Азербайджана и Венгрии.

В 2004 году Гурген Маргарян находился в столице Венгрии Будапеште для участия в учебной программе НАТО “Партнерство во имя мира”. Во время судебного процесса Сафаров отметил, что он совершил преступление, мотивированное ненавистью к Армении и армянам. Суд Будапешта приговорил его к пожизненному заключению. Тем не менее, в 2012 году Сафаров был экстрадирован в Азербайджан, где и был помилован.

Суд констатировал, что Азербайджан не обеспечил наказание за убийство на почве национальной ненависти, помиловав преступника, который не страдал никаким психическим заболеванием. Таким образом, государство нарушило полное наказание за посягательство на право на жизнь, создав основу для безнаказанности. Азербайджан параллельно с нарушением статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на жизнь) нарушил статью 14 Конвенции (запрет дискриминации).

ЕСПЧ констатировал также, что нет ни одного подтверждающего факта, что власти Венгрии могли бы знать о дальнейшем оправдании Сафарова. Податели исков не ждали финансовой компенсации: несколько дней назад в интервью они отметили, что главное - восстановление справедливости и осуждение Азербайджана. Они указали в иске компенсацию в размере 15 тыс 143 фунтов стерлингов (около 18 000 долларов) за 45-часовую работу двух адвокатов, проживающих в Лондоне. Именно столько суд обязал Азербайджану заплатить.