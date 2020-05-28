Армения и Арцах - общая зона безопасности: Пашинян принял Араика Арутюняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял новоизбранного президента Арцаха Араика Арутюняна.

Как передает Арменпресс, после вступления новоизбранного президента в должность это первая официальная встреча Никола Пашиняна и Араика Арутюняна в Ереване.

«Сегодня мы отмечаем одну из самых славных побед нашего народа - день героической битвы при Сардарапате, День Республики, который имеет очень важное символическое значение, показывает, как лидеры могут изменить судьбу страны и народа. Этот день имеет очень большой посыл, и очень символично, что именно в этот день мы проводим нашу первую официальную встречу в Республике Армения, в Ереване», - сказал Пашинян.

Он отметил, что после общегосударственных выборов в Арцахе созданы все предпосылки для того, чтобы правительства и власти Республики Армения и Республики Арцах перешли на этап реализации стратегических, долгосрочных программ.

«Наши стратегии и программы должны быть максимально синхронизированы, чтобы усилить синергетический эффект. За это время мы обсудили, в частности, многие вопросы, связанные с организацией наших совместных шагов в области сельского хозяйства, производства, технологий. Что касается безопасности, то Армения и Арцах - общая зона безопасности, и в этом отношении наши действия и задачи очевидны. Уверен, мы сможем вместе противостоять вызовам, управлять этими вызовами и вывести нашу Родину на путь стратегического, долгосрочного и устойчивого развития”, - отметил премьер-министр Пашинян.

В свою очередь, президент Арутюнян поздравил Никола Пашиняна с Днем Республики, отметив, что в вопросе благоустройства Арцаха надеется на непосредственное содействие премьер-министра Армении.

Норайр Шогикян