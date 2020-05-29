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Камо Агаджанян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Арцах

Камо Агаджанян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Арцах

Камо Агаджанян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Арцах, уйдя с должности заместителя начальника полиции Республики Арцах.   

Как  передает Арменпресс, об этом в прямом эфире Facebook сообщил президент Республики Арцах Араик Арутюнян. 

«Камо Агаджаняна  я давно знал, слышал  во время войны. Он был одним из наших легендарных молодых командиров, кавалер трех орденов   «Боевой Крест», двух -  от Арцаха и одного – от Армении. Он занимал должности командира взвода, батальона, полка, дивизии, корпуса и заместителя командующего Армией обороны, а также заместителя начальника  полиции Арцаха", - сказал Арутюнян. 

Президент Арцаха убежден, что совместными усилиями они смогут развивать Службу национальной безопасности.

«Я придаю  здесь большое  значение сотрудничеству с Арменией. Нам потребуются новые качественные изменения, и мы договорились с властями Армении, что служба обеспечит довольно серьезное качество сотрудничества», - сказал Арутюнян.


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