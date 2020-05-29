Камо Агаджанян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Арцах, уйдя с должности заместителя начальника полиции Республики Арцах.

Как передает Арменпресс, об этом в прямом эфире Facebook сообщил президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

«Камо Агаджаняна я давно знал, слышал во время войны. Он был одним из наших легендарных молодых командиров, кавалер трех орденов «Боевой Крест», двух - от Арцаха и одного – от Армении. Он занимал должности командира взвода, батальона, полка, дивизии, корпуса и заместителя командующего Армией обороны, а также заместителя начальника полиции Арцаха", - сказал Арутюнян.

Президент Арцаха убежден, что совместными усилиями они смогут развивать Службу национальной безопасности.

«Я придаю здесь большое значение сотрудничеству с Арменией. Нам потребуются новые качественные изменения, и мы договорились с властями Армении, что служба обеспечит довольно серьезное качество сотрудничества», - сказал Арутюнян.