Военное сотрудничество Армения-Россия довольно тесное: Сергей Лавров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что военное сотрудничество РФ с Арменией довольно тесное. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Regionmonitor”, об этом Лавров сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.

“Отношения мы оцениваем как союзнические. Это касается отношений и в рамках ОДКБ, и наших двусторонних отношений. Военное сотрудничество достаточно тесное”, - сказал Лавров.

Глава МИД России добавил, что в Армении находится российская военная база, которая содействует сохранению стабильности и безопасности в регионе.

“Что касается военно-технического сотрудничества, военно-технического содействия, которое мы оказываем Республике Армения, здесь также идет довольно тесная и эффективная работа”, - отметил министр.

Сергей Лавров отметил, что эта работа ведется постоянно, она каждодневная и профессиональная, и в этой связи никаких вопросов не возникает.

26 мая в формате видеосвязи состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОДКБ, в котором принял участие и выступил с речью министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.