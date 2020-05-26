Территории, разминированные гуманитарной миссией Армении, сданы властям Алеппо

В Алеппо 25 мая состоялась церемония сдачи территорий, разминированных гуманитарной миссией Армении, властям провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гуманитарного разминирования и экспертизы.

“В выданных властям Алеппо сертификатах о разминировании констатируется, что очищены два минных поля общей площадью около 51 000 квадратных метров. В ходе работ по разминированию было обнаружено и обезврежено более 200 боеприпасов и суб-боеприпасов, в том числе противотанковые и противотанковые мины, остатки артиллерийских снарядов и авиабомбы, направляемые мины и самодельные взрывные предметы. Властям Алеппо были вручены также карты разминированных территорий, подписаны свидетельства о сдаче-приеме.

На церемонии присутствовали вице-губернатор Алеппо Ахмед Ясин, генеральный консул Армении Армен Саркисян, руководство российского Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо, представитель группы, осуществляющей гуманитарную миссию, Аркадий Тоноян, представители власти провинции Алеппо, духовные предводители Армянской епархии и другие должностные лица.

Приветствуя гостей, Аркадий Тоноян вкратце представил функции гуманитарной миссией Армении и проделанную в текущем году работу, выразил уверенность в их продолжительности.

В результате начавшихся с весны работ, даже в этих условиях эпидемиологических ограничений, армянские саперы в соответствии с международными стандартами разминировали около 5 гектаров земли. Были обнаружены и обезврежены многочисленные гранаты, патроны различного калибра, противотанковые и противопехотные мины”.

Приветствуя гостей, вице-губернатор Ахмед Ясин отметил важность работы центра и выразил надежду, что активизация процесса разминирования будет способствовать возвращению народа Алеппо в свои населенные пункты.

“В результате ежегодных работ по разминированию территорий становятся пригодными для сельскохозяйственного применения новые земельные участки, а главное - уменьшается вероятность возможных несчастных случаев в результате взрывов не обезвреженных боеприпасов”.

Таким образом, группа, осуществляющая гуманитарную миссию, за все время своей деятельности сдала властям Алеппо в пользование 142 тысяч квадратных метров разминированной территории.

Сирийская сторона выразила глубокую признательность братскому народу за спасение жизней и за поддержку и отметила, что этот день исторический, и он еще больше укрепит вековую дружбу двух народов”, - говорится в сообщении Центра гуманитарного разминирования и экспертизы.