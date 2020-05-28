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Главы Армении и Арцаха воздали дань памяти павших героев Сардарапатского сражения

Главы Армении и Арцаха воздали дань памяти павших героев Сардарапатского сражения

Высшее руководство Республики Армения и   Республики Арцах, а  также духовенство  почтили память героев Сардарапатской битвы.

Как  передает Арменпресс, в официальном мероприятии по случаю  Дня Республики и майских сражений  1918г.  приняли участие президент Республики Армения  Армен Саркисян, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Арцах Араик Арутюнян, Католикос Всех Армян Гарегин II и спикер Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян.

Государственные деятели   возложили венки к Сардарапатскому мемориалу, а затем церемония воздания памяти сопровождалась молитвой Католикоса к Всевышнему.

Из-за эпидемии коронавируса гражданам   28 мая этого года  запрещен вход в Сардарапатский мемориал.


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