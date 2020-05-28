Главы Армении и Арцаха воздали дань памяти павших героев Сардарапатского сражения

Высшее руководство Республики Армения и Республики Арцах, а также духовенство почтили память героев Сардарапатской битвы.

Как передает Арменпресс, в официальном мероприятии по случаю Дня Республики и майских сражений 1918г. приняли участие президент Республики Армения Армен Саркисян, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Арцах Араик Арутюнян, Католикос Всех Армян Гарегин II и спикер Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян.

Государственные деятели возложили венки к Сардарапатскому мемориалу, а затем церемония воздания памяти сопровождалась молитвой Католикоса к Всевышнему.

Из-за эпидемии коронавируса гражданам 28 мая этого года запрещен вход в Сардарапатский мемориал.