COVID-19: в Армении выявлен 251 новый случай, вылечились 20 человек

По состоянию на 11:00 часов утра 30 мая в Армении было подтверждено в общей сложности 8927 случаев коронавирусной болезни, 3317 пациентов были вылечены.

Как передает Арменпресс, об этом упоминалось на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время 5435 пациентов проходят лечение от коронавируса. Всего был выполнен 57 081 тест. Таким образом, выявлен 251 новый случай коронавирусной болезни, вылечились 20 человек.

Всего было зарегистрировано 127 случаев смерти (+ 7) от коронавирусной болезни.

По данным Министерства здравоохранения РА, умершими пациентами были 82, 73, 70, 75, 76, 64-летние мужчины, 61-летняя женщина - с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Было три других случая смерти, когда у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, но они умерли от другого заболевания. Общее количество таких случаев составляет 48.

Чрезвычайное положение, объявленное президентом Республики Арцах Бако Саакяном 12 апреля 2020 года, с 22:00 часов 12 мая 2020 года продлено на 30 дней, до 22:00 часов 11 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян