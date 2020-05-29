Самвел Бабаян назначен секретарем Совета безопасности Арцаха

Самвел Бабаян назначен секретарем Совета безопасности Республики Арцах.

Как передает Арменпресс, об этом в прямом эфире Facebook сообщил президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

«Окончательное решение мы приняли вчера в Ереване. До этого Самвел Бабаян никогда не намекал о назначении на какую-то должность, он всегда был готов сотрудничать во имя будущего страны и народа. Вчера я предложил ему пост секретаря Совета безопасности Арцаха", - сказал Арутюнян.

По словам президента Арцаха, Совет безопасности Арцаха станет для него одним из ключевых звеньев.

«Я хотел бы поблагодарить Самвела Бабаяна за то, что он взял на себя такую ответственную обязанность в это трудное время», - сказал Арутюнян.

Самвел Бабаян - бывший главнокомандующий силами самообороны НКР. Военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант (1996), герой Арцаха (1997).