Опыт, достижения и неудачи Первой республики преподают нам уроки — послание президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня Республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники,

Сегодня мы отмечаем День Республики — годовщину основания первой республики Армении.

Армянская государственность была восстановлена в условиях сложнейшей международной ситуации, когда еще бушевала Первая мировая война, одним из самых кровавых фронтов которой была сама Армения с ее Западными и Восточными районами.

Под прикрытием войны Османская Турция уже изгнала, уничтожила миллионы армян и поставила под угрозу само существование армянского народа.

В этих роковых условиях, после героических сражений при Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе против турецких завоевателей в 1918 году 28 мая была провозглашена независимость Армении.

Историческое значение Первой республики неоценимо.

Спустя более 500 лет после падения Армянского Киликийского царства армянская государственность была восстановлена. Это была мечта поколений и результат многовековой национально-освободительной борьбы.

В стране была создана многопартийная система демократического управления, созданы гражданские свободы и равное избирательное право, включая права женщин.

Началось государственное строительство, стимулировались просвещение, наука и образование.

Со всех сторон на Родину устремились здоровые силы, чтобы внести свой вклад на благо новому независимому государству.

Армения стала международным субъектом, были установлены международные отношения, и в ряде стран были назначены послы и представители Армении.

Цель создания независимой и объединенной Армении, которая в 1919 году. 28 мая 1920 г. в решении парламента в 1920 г. отразилось слияние многовековой национальной борьбы и идеологии, которая основывалась на геополитике того времени, результатом чего 10 августа 1920г. стал Севрский договор.

Опыт, достижения и неудачи Первой республики преподают нам уроки. Самый большой урок состоит в том, чтобы полагаться на свои собственные силы, а чтобы создавать эти силы - формировать национальную цель и объединяться вокруг нее.

Гарантией безопасного, надежного и процветающего будущего нашего народа должна стать реализация идеологии Армении как геополитической отправной точки для армян.

На протяжении многих веков нас объединяла и сопровождала идея единой Родины, передаваемой из поколения в поколение.

Это наш великий национальный завет, наше политическое и историческое наследие.

В наши дни оно проявляется в триединстве Армения-Арцах-Диаспора. Вопросы мирного и справедливого урегулирования карабахского конфликта, признания Геноцида армян и ликвидации его последствий укладываются в эту концепцию.

Исторический опыт человечества учит нас тому, что практическая политика основана на условиях и возможностях, доступных на тот момент, но конечная национальная цель – это движущая сила прогресса и успеха страны.

Сто лет назад наши предки, руководствуясь этой целью и с оружием в руках самоотверженно боролись за спасение и независимость Армении.

После обретения независимости в 1991г. Армения вернула себе достойное место в мире. Долг нынешнего и будущих поколений - создать стабильную, развитую и сплоченную Родину, которая возьмет под свою защиту весь армянский народ.

Да здравствует 28 мая, день восстановления армянской государственности.

Да здравствует Республика Армения!

Да здравствует Республика Арцах!

Да здравствует весь армянский народ!

Слава всем, кто пал за Родину!

Да хранит нас всех Господь».