Мы имеем дело со второй волной коронавируса: премьер видит проблему с соблюдением правил

В Армении сложилась довольно сложная ситуация в связи с распространением эпидемии коронавируса нового типа. Как сообщает Арменпресс, во время онлайн-брифинга об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«На самом деле, мы можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса. В последнее время предметом нашего обсуждения стало понимание и изучение причин сложившейся ситуации. Уже несколько дней мы обсуждаем вопрос о том, насколько хорошо установленные комендатурой правила соответствуют ситуации и насколько универсальными они могут быть. Заключение наших многоплановых профессиональных дискуссий однозначно: установленные комендатурой правила адекватны ситуации, эффективны с точки зрения содержания, и проблема здесь заключается в соблюдении этих правил», - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр Республики Армения видит проблему в качестве соблюдения установленных комендатурой правил.

«Вы знаете, что комендатура установила правила для различных сфер экономической деятельности и вообще для различных сфер общественной жизни, но есть правило, выше всех этих правил: регулярная дезинфекция рук, ношение масок, где это возможно, и соблюдение социальной дистанции», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении уверен, что в случае соблюдения этих правил эпидемическая ситуация не только улучшится, но и будет стремиться к нулю.