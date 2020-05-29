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Из-за нарушения установленных Комендантом норм на 24 часа прекращена деятельность 1156 организаций

Из-за нарушения установленных Комендантом норм на 24 часа прекращена деятельность 1156 организаций

По состоянию на 29 мая, инспекционные органы в Армении провели 17 572 проверки, и по случам  случае нарушения норм деятельность 1156 организаций была приостановлена на 24 часа. 

Как  передает Арменпресс, об этом   сообщили в правительстве РА.

По состоянию на 29 мая деятельность 1156 организаций была приостановлена на 24 часа в нарушение норм, установленных Комендантом. По состоянию на 29 мая было проведено 17 572 проверки. Всем проверяемым были предоставлены рекомендации и инструкции по обязательному осуществлению немедленного устранения нарушений. 

Инспекции проводились Органом по надзору за здоровьем и охраной труда, Органом по надзору за безопасностью пищевых продуктов, Органом по вопросам градостроительства, технической и пожарной безопасности, Органом по контролю за образованием и Органом по надзору за рынком.

В Армении введено чрезвычайное положение, но ограничения на экономическую деятельность сняты. Из-за ситуации с коронавирусом организации должны действовать в соответствии с правилами, установленными Комендантом.


Анна Григорян


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