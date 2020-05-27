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В день Национального праздника Грузии баннеры улиц Еревана осветились цветами флага этой страны

В день Национального праздника Грузии баннеры улиц Еревана осветились цветами флага этой страны

По случаю Национального праздника Грузии баннеры улиц Еревана в этот день осветились цветами флага этой страны. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило посольство Республики Армении в Грузии․

“По инициативе посольства Республики Армении в Грузии и посла Рубена Садояна, в день Национального праздника Грузии, баннеры улиц столицы Еревана были освещены цветами флага Грузии.

С праздником, братская Грузия!”, - говорится в сообщении посольства.

 

 


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