В день Национального праздника Грузии баннеры улиц Еревана осветились цветами флага этой страны
10:31, 27 Май, 2020
По случаю Национального праздника Грузии баннеры улиц Еревана в этот день осветились цветами флага этой страны. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило посольство Республики Армении в Грузии․
“По инициативе посольства Республики Армении в Грузии и посла Рубена Садояна, в день Национального праздника Грузии, баннеры улиц столицы Еревана были освещены цветами флага Грузии.
С праздником, братская Грузия!”, - говорится в сообщении посольства.
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