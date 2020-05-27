В результате выстрела с азербайджанской стороны сгорел автомобиль ВС Армении

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян ответила на распространенную некоторыми СМИ информацию, что в результате выстрела с азербайджанской стороны сгорела машина командира батальона одной из армянских воинских частей марки “Ниссан Патриот”. Как передает «Арменпресс», Шушан Степанян сделала запись на своей странице в Facebook, которую представляем ниже․

“Некоторые СМИ распространили сегодня информацию, что “вчера от выстрела с азербайджанской стороны сгорела машина командира батальона одной из армянских воинских частей марки “Ниссан Патриот”. При повседневной деятельности войск подобные инциденты не исключены, выстрелы на границе бывают каждый день, вследствие чего повреждаются и наша, и военная техника и техника противника.

В Нахиджеване, в частности, в указанном направлении, ситуация относительно стабильная и контролируемая, тревожных развитий нет.

Инцидент произошел в районе новых укреплений, строящихся армянскими вооруженными силами на межпозиционной территории, да, машина сгорела, однако она не обслуживает командира батальона.

В результате ответных действий подразделений ВС Республики Армения противник всегда бывает подавлен, но, в отличие от некоторых армянских СМИ, азербайджанские, к сожалению, об этом не сообщают”.