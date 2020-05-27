Никол Пашинян коснулся озвученных Микаэлом Минасяном обвинений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призывает тех, кто интересуется имиджем Армении якобы как контрабандной страны, в первую очередь поинтересоваться уголовными делами. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ответ на вопрос независимого депутата Тиграна Уриханяна, коснувшись обвинений, озвученных бывшим послом Республики Армения в Ватикане, зятем третьего президента Армении Микаэлом Минасяном.

Депутат попросил премьера разбить в пух и прах эту озабоченность.

Пашинян ответил, что считает, что те, кто интересуется имиджем Армении как контрабандной страны, должны в первую очередь интересоваться уголовным делом, возбужденным в Комитете государственных доходов в связи с деятельностью Микаэла Минасяна. «Согласно имеющейся у меня информации, не нарушая чьей-либо презумпции невиновности, под патронатом упомянутого вами человека в Армению были ввезены различные вещи: сельскохозяйственная продукция, предметы роскоши, строительные материалы под “селитрой”. В результате Армении нанесен ущерб на около 20 миллиардов драмов», - сказал Пашинян.

Коснувшись сферы экспорта сигарет из Армении, премьер-министр отметил, что в этой системе ничего не изменилось за последние 5 лет. И если там есть проблема, то ответ в первую очередь нужно потребовать от тестя Микаэла Минасяна Сержа Саргсяна.

«Вы знаете, что в Краснодарском крае была изъята контрабандная сигарета, которая была вывезена из Армении, если мы сейчас вернемся назад и изучим действия армянских налоговых органов, то увидим, что ничего не изменится в этих действиях, потому что изменение чего-либо было бы незаконно, потому что, когда человек приходит и говорит, что я экспортирую сигареты из Армении, например, в Афганистан, и везу груз через Россию в Афганистан.

И этот человек летит, законно оформляет груз. Если сегодня будет такой же груз, он будет формулироваться и летать по той же логике. Если груз приземляется в Краснодаре, например, чтобы заправиться, и часть сигарет или весь груз полностью там пытаются разгрузить, правительство Армении не имеет к этому никакого отношения», - сказал премьер-министр.

Он отметил, что многие сейчас спрашивают, почему коррупционеры не «затыкаются». «Думаю, в свете последних событий они заткнутся. Позвольте мне заверить вас, что они заткнутся, потому что группе защиты предполагаемого обвиняемого, вовлеченного в уголовное дело, в соответствии с законом была предоставлена информация, согласно которой обвиняемый и его семья должны знать, насколько глубоко они погрязли и не смогут сбежать», - сказал премьер-министр.