Решение ЕСПЧ - приговор, вынесенный армяноненавистнической политике Азербайджана: МИД Армении

Министерство иностранных дел Республики Армения распространило заявление по поводу вердикта ЕСПЧ “Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии”, касающегося освобождения и героизации Рамиля Сафарова, жестоко убившего армянского офицера Гургена Маргаряна. «Арменпресс» представляет заявление МИД Армении․

“26 мая Европейский суд по правам человека огласил вердикт по делу “Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии”, касающееся освобождения и героизации Рамиля Сафарова, жестоко убившего армянского офицера Гургена Маргаряна со стороны Азербайджана.

В 2004 г. в Будапеште в рамках программы НАТО “Партнерство во имя мира” участвующий в курсах офицер Рамиль Сафаров зарубил топором спящего армянского офицера Гургена Маргаряна и совершил нападение на армянского офицера Айка Макучяна. Приговоренный венгерским судом к пожизненному заключению Рамиль Сафаров после его сдачи Азербайджану, где преступник должен был отбывать срок наказания, был помилован и героизирован. В связи с этим, в приговоре, в частности, отмечено: “Суд особо потрясен тем фактом, что в дополнение к освобождению Рамиля Сафарова по возвращении в Азербайджан ему был предоставлен ряд льгот, таких как компенсация за время, проведенное в тюрьме, предоставление квартиры в Баку и повышение воинского звания, которое было осуществлено публичной церемонией”.

Суд констатировал, что Азербайджан нарушил обязательства, предусмотренные статьями 2 (право на жизнь) и 14 (исключение дискриминации) Европейской конвенции по правам человека.

Примечательно, что приговор указал на то, что нарушение этих статей носило взаимосвязанный характер, что констатирует, что безнаказанность и героизация Рамиля Сафарова, осужденного высшим руководством Азербайджана за жестокое преступление, совершенное на почве ненависти, были совершены на основании национальной принадлежности жертв.

Это решение ЕСПЧ - приговор, вынесенный армянофобской политике Азербайджана. Он не только признает, но и считает неприемлемым поощрение Азербайджаном преступлений на почве ненависти к армянам на государственном уровне.

Вердикт определяет правовое обязательство по отношению к Азербайджану в осуществлении таких действий, которыми можно было бы прекратить эти нарушения Европейской конвенции по правам человека и адресовать их последствия”.

Европейский суд по правам человека 26 мая огласил вердикт в связи с исками Айка Макучяна, друга Гургена Маргаряна, зарубленного топором в спящем состоянии азербайджанцем Рамилем Сафаровым в Будапеште, и родственников Гургена Маргаряна против Азербайджана и Венгрии. Суд констатировал, что Азербайджан провалил обеспечение наказания за убийство, совершенное на почве национальной ненависти, помиловав, поощрив преступника, который не страдал каким-либо психическим заболеванием. Таким образом, государство нарушило полное наказание за посягательство на право на жизнь, создав основу для безнаказанности. Азербайджан параллельно с нарушением статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на жизнь) нарушил и статью 14 Конвенции (запрещение дискриминации).

ЕСПЧ констатировал также, что нет ни одного подтверждающего факта, что власти Венгрии могли бы быть в курсе дальнейшего оправдания Сафарова. Заявители не претендовали на финансовую компенсацию: днями назад они в интервью отметили, что главное - восстановление справедливости и осуждение Азербайджана. Они указали в иске компенсацию в размере 15 000 143 фунтов стерлингов (около 18 000 долларов) за 45-часовую работу двух адвокатов, проживающих в Лондоне. Именно столько суд обязал Азербайджану заплатить истцам.

В 2004 году Гурген Маргарян находился в столице Венгрии Будапеште для участия в учебной программе НАТО “Партнерство во имя мира”.

Во время судебного процесса Сафаров отметил, что он совершил преступление, мотивированное ненавистью к Армении и армянам. Суд Будапешта приговорил его к пожизненному заключению. Тем не менее, в 2012 году Сафаров был экстрадирован в Азербайджан, где и был помилован.