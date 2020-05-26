Новые назначения президента Республики Арцах 

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 26 мая подписал ряд указов.

Артур Петросян назначен первым заместителем руководителя Аппарата Президента Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Лазарян назначен начальником управления по делам правительства Аппарата Президента Республики Арцах и освобожден от должности начальника управления по делам правительства Аппарата Президента - первого заместителя руководителя Аппарата.

Давид Бабаян назначен советником Президента Республики Арцах и освобожден от должности начальника Главного информационного управления Аппарата Президента Республики Арцах - заместителя руководителя Аппарата Президента.

Ваграм Погосян назначен начальником Главного информационного управления Аппарата Президента Республики Арцах - заместителем руководителя Аппарата Президента.