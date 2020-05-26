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Новые назначения президента Республики Арцах 

Новые назначения президента Республики Арцах 

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 26 мая подписал ряд указов.

Артур Петросян назначен первым заместителем руководителя Аппарата Президента Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Лазарян назначен начальником управления по делам правительства Аппарата Президента Республики Арцах и освобожден от должности начальника управления по делам правительства Аппарата Президента - первого заместителя руководителя Аппарата.

Давид Бабаян назначен советником Президента Республики Арцах и освобожден от должности начальника Главного информационного управления Аппарата Президента Республики Арцах - заместителя руководителя Аппарата Президента.

Ваграм Погосян назначен начальником Главного информационного управления Аппарата Президента Республики Арцах - заместителем руководителя Аппарата Президента.


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