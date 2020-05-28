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Католикос Всех Армян направил поздравительное послание по случаю Дня Первой Республики Армения

Католикос Всех Армян направил поздравительное послание по случаю Дня Первой Республики Армения

Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, направил поздравительное послание по случаю 102-й годовщины основания Первой Республики Армения.

Об этом Арменпресс сообщили из  пресс-канцелярии Святого Престола.

Из Первопрестольного Святого Эчмиадзина шлем Наше Патриаршее приветствие нашему народу на родине и во всем мире по случаю Дня Республики.
Сегодня мы вспоминаем события провозглашения Первой Республики, которые являются для нас примерами патриотизма, веры, единодушного достижения победы. В этот заветный день направляем наш взор к мемориалу Сардарапата, который является восславлением свободолюбивой и доблестной борьбы нашего народа, славной победы в героических майских сражениях, одержанной ценой самоотверженной борьбы армянской армии, народного ополчения и воюющих священнослужителей.

Сегодня мы также преклоняем перед блаженной памятью Католикоса Всех Армян Геворга V, который своей непоколебимой позицией, возвышенным словом укрепил дух армянских храбрецов и внес неоспоримый вклад в светлое дело созидания побед», говорится  в  послании.  

Первоирарх Армянской Апостольской церкви также отметил, что невероятными усилиями защищая родину в героических майских сражениях, после длительного перерыва наш народ восстановил национальную государственность, которой посвятил все свои силы, жизнь своих сыновей, чтобы реализовать право на свободную жизнь и видение мирного развития на своей колыбели.

«Дорогие, наш долг – с этим ярким видением приложить усилия во имя укрепления Родины, благополучной и обеспеченной жизни нашего народа и осуществления наших заветных национальных чаяний. Уверены, что наш народ, преодолевший множество трудных дней, патриотическим духом, совместными усилиями преодолеет также стоящие перед ним и страной нынешние вызовы, высоко держа флаг независимой государственности, оставаясь верным христианским ценностям, священной вере наших отцов в Бога.

Молимся и испрашиваем Всемогущего Господа под Своей всеоберегающей сенью хранить в согласии весь мир, нашу родную страну и поддерживал наш народ во имя достижения новых успехов на нашей национальной и отечественной ниве.
Милость и благодать Божья да прибудут с нами и со всеми ныне и присно. Аминь!», завершил свое  Патриаршее слово Первоиерарх  Армянской Апостольской церкви, Католикос  Всех Армян Гарегин  II.

 

28 мая Армения и мировое армянство празднуют 102-ю годовщину   Первой Республики Армения и исторической победы в  Сардарапатском сражении – День Республики. 

28 мая 1918г. с победой в  Каракилисе, Баш-Апаране и Сардарапате была восстановлена независимость армянского народа, которая была потеряна 9 веков назад.

Этой  битвой, этой  победой над турецким войском армяне остановили турецкое  вторжение в Закавказье и спасти Армению от полного уничтожения. 28 мая в Тифлисе, после  падения Закавказской демократической федеративной  республики, Армянский национальный совет  провозгласил Республику Армения.

Лилит Демурян

 

 

 

 


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