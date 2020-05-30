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Депутат украинского парламента призывает подписать петицию о признании Геноцида армян

Депутат украинского парламента призывает подписать петицию о признании Геноцида армян

Народный депутат партии “Слуга народа” Артем Дмитрук поддержал инициативу  главы о/о «Монс Пиус» Сурена Петросяна о признании Геноцида армян в Османской империи 1915-1922 годов.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на AnalitikaUA.net, об этом Артем Дмитрук написал  на своей странице в facebook.

«Геноцид армян признан многими странами мира и международными организациями. И мне непонятно, почему наша страна стоит в стороне», –   написал парламентарий.

Депутат также акцентировал на важности этой петиции для представителей армянской диаспоры в Украине.

«Как руководитель группы по межпарламентским связям с Республикой Армения, я постоянно общаюсь с представителями этой нации и прекрасно понимаю, насколько важно признание Украиной геноцида армян. Нельзя игнорировать и закрывать глаза на такие кровавые страницы в истории наших братских народов», – отметил Дмитрук. 

 Сурен Петросян, глава общественной организации «Монс Пиус», подал ходатайство о признании Геноцида армян Украиной, представленное президенту Республики Украина Владимиру Зеленскому. Петиция размещена на сайте Президента Украины.

  Геноцид, совершенный против армян  Османской империей в 1915г., был величайшим преступлением начала ХХ века. Армяне всего мира отметили  105-ю годовщину Геноцида армян. Признали и осудили геноцид около 30 стран.

 

 

 

 

 

 

 

 


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