До окончания пандемии Роберт Кочарян останется в МЦ «Измирлян» — суд удовлетворил ходатайство

Административный суд поддержал иск Арама Орбеляна - адвоката второго президента Армении Роберта Кочаряна, согласно которому Кочарян останется в МЦ «Измирлян» до конца пандемии нового типа коронавируса.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространила команда адвокатов Кочаряна.

Судебное заседание проходило за закрытыми дверями, поскольку суду была представлена медицинская информация.

26 мая суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян вновь отложил рассмотрение дела второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна и других в связи с событиями 1-2 марта 2008 года.

Судья получила справку от МЦ «Измирлян» о том, что второй президент Республики Армения Роберт Кочарян из-за состояния своего здоровья находится на стационарном лечении и не может присутствовать на заседании.

Кроме того, у адвоката начальника Генерального штаба Министерства обороны РА (в 2008 году) Сейрана Оганяна Инессы Петросян подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Она и ее муж Карен Межлумян не могут предстать перед судом.

Эрик Алексанян - адвокат начальника штаба президента Республики Армения (2008) и защитник секретаря Совета национальной безопасности Армена Геворгяна, в свою очередь ходатайствовал об отложении судебных слушаний с учетом эпидемической ситуации в стране. Следующее заседание состоится 9 июня в 13:00.