«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
В Армении подтверждено 244 новых случая заболевания коронавирусом
Протестировано около 6 000 учителей
Авторы уникальной работы о COVID-19 коснулись теории, выдвинутой президентом Армении
ВОЗ прогнозирует рост смертности из-за COVID-19 в Европе в октябре и ноябре
Мурашко рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19
Британский эксперт оценил результаты испытаний вакцины "Спутник V"
Участники испытаний вакцины "Спутник V" получат ее натощак
В Центре Гамалеи прокомментировали ситуацию вокруг оксфордской вакцины
Эксперт заявила, что у вакцинированных больше антител, чем у перенесших COVID
Центр Гамалеи назвал нормой побочные эффекты от COVID-вакцины
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19
В результате провокации ВС Азербайджана погиб военнослужащий-контрактник
После азербайджанской провокации подобная реакция министра обороны предсказуема: МО Армении
Нарушения режима прекращения огня после июльских действий увеличились почти вдвое: МО Армении
Тоноян выразил МККК обеспокоенность в связи с азербайджанскими видео об Алавердяне
Сопредседатели МГ ОБСЕ предложили главам МИД Армении и Азербайджана провести встречу
Известны лауреаты премии "Аврора"
Президент Египта принял Зограба Мнацаканяна
Армения создала хорошие традиции гуманитарного сотрудничества на Ближнем Востоке: глава МИД Армении
Премьер-министр обсудил с членом Совета директоров Lydian ситуацию вокруг Амулсара
В Израиле официально открылось посольство Армении
Парламент Армении ратифицировал соглашение о финансовом сотрудничестве между Арменией и Германией
ЦБ Армении снизил ставку рефинансирования
Пашинян на фоне экономического кризиса, обусловленного COVID-19, сообщил хорошие новости
Закрытые из-за коронавируса рабочие места восстановлены, зафиксирован рост на 6600 мест
В Конституционном суде Республики Армения три новых судьи
Парламент Армении отклонил рассмотрение предложения об отставке Араика Арутюняна
Отцы новорожденных получат 5-дневный отпуск: Парламент принял соответствующий законопроект
Парламент Армении определил число членов комиссии по рассмотрению действий по преодолению COVID-19
Армен Памбухчян представил прошения об отставке: спикер НС распространил заявление
Правительство предоставит финансовую помощь жителям обрушившегося здания для приобретения жиль: на заседании правительства
Пашинян присутствовал на церемонии открытия ереванской школы
Министр ОНКС участвовал в открытии двух дошкольных учреждений в Арагацотнской области
Анна Акопян подала в отставку с должности главы попечительского совета фонда «Город улыбок»
По инициативе Анны Акопян пройдут военные учения для женщин 18-27 лет
Армянский ударный БПЛА в действии
Под председательством президента Арцаха состоялось первое заседание Совета безопасности
Резиденция Национального собрания Арцаха будет перенесена из Степанакерта в Шуши
Экс-начальнику полиции Армении Владимиру Гаспаряну предъявлено обвинение
Премьер-министр в правительственном особняке готовил шашлыки для детей из приграничных сел Тавуша
Армянский центр в Сан-Франциско подвергся нападению
Губернатор Калифорнии сделал запись о нападении на армянский центр Сан-Франциско
В армянской общине Бейрута случаи пожаров в городе не считают случайностью
В МАГАТЭ заявили, что Северная Корея обогащает уран в Йонбене
Сборная Армении по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
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