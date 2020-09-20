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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

 В Армении подтверждено 244 новых случая заболевания коронавирусом

Протестировано около 6 000 учителей

 

 

Авторы уникальной работы о COVID-19 коснулись теории, выдвинутой президентом Армении

 

 

ВОЗ прогнозирует рост смертности из-за COVID-19 в Европе в октябре и ноябре

Мурашко рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19

Британский эксперт оценил результаты испытаний вакцины "Спутник V"

Участники испытаний вакцины "Спутник V" получат ее натощак

В Центре Гамалеи прокомментировали ситуацию вокруг оксфордской вакцины

Эксперт заявила, что у вакцинированных больше антител, чем у перенесших COVID

Центр Гамалеи назвал нормой побочные эффекты от COVID-вакцины

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19

 

 

В результате провокации ВС Азербайджана погиб военнослужащий-контрактник

После азербайджанской провокации подобная реакция министра обороны предсказуема: МО Армении

Нарушения режима прекращения огня после июльских действий увеличились почти вдвое: МО Армении

 

 

Тоноян выразил МККК обеспокоенность в связи с азербайджанскими видео об Алавердяне

 

 

Сопредседатели МГ ОБСЕ предложили главам МИД Армении и Азербайджана провести встречу

 

 

Известны лауреаты премии "Аврора"

 

 

Президент Египта принял Зограба Мнацаканяна

Армения создала хорошие традиции гуманитарного сотрудничества на Ближнем Востоке: глава МИД Армении

 

 

Премьер-министр обсудил с членом Совета директоров Lydian ситуацию вокруг Амулсара

 

 

В Израиле официально открылось посольство Армении

 

 

Парламент Армении ратифицировал соглашение о финансовом сотрудничестве между  Арменией и Германией

 

 

ЦБ Армении снизил ставку рефинансирования

 

 

Пашинян на фоне экономического кризиса, обусловленного COVID-19, сообщил хорошие новости

Закрытые из-за коронавируса рабочие места восстановлены, зафиксирован рост на 6600 мест

 

 

В Конституционном суде Республики Армения три новых судьи

Парламент Армении отклонил рассмотрение предложения об отставке Араика Арутюняна

Отцы новорожденных получат 5-дневный отпуск: Парламент принял соответствующий законопроект

Парламент Армении определил число членов комиссии по рассмотрению действий по преодолению COVID-19

 

Армен Памбухчян представил прошения об отставке: спикер НС распространил заявление

 

 

Правительство предоставит финансовую помощь жителям обрушившегося здания для приобретения жиль: на заседании правительства

 

 

Пашинян присутствовал на церемонии открытия ереванской школы

 

 

Министр ОНКС участвовал в  открытии  двух  дошкольных учреждений в Арагацотнской области

 

 

Анна Акопян подала в отставку с должности главы попечительского совета фонда «Город улыбок»

По инициативе Анны Акопян пройдут военные учения для женщин 18-27 лет

 

 

Армянский ударный БПЛА в действии

 

 

Под председательством президента Арцаха состоялось первое заседание Совета безопасности

 

Резиденция Национального собрания Арцаха будет перенесена из Степанакерта в Шуши

 

 

Экс-начальнику полиции Армении Владимиру Гаспаряну предъявлено обвинение

 


Премьер-министр в правительственном особняке готовил шашлыки для детей из приграничных сел Тавуша

 

 

Армянский центр в Сан-Франциско подвергся нападению

Губернатор Калифорнии сделал запись о нападении на армянский центр Сан-Франциско

 

 

В армянской общине Бейрута случаи пожаров в городе не считают случайностью

 

 

В МАГАТЭ заявили, что Северная Корея обогащает уран в Йонбене

 

 

Сборная Армении по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА


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