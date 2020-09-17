Армен Памбухчян представил прошения об отставке: спикер НС распространил заявление

Депутат Национального Собрания Армении от фракции «Мой шаг» Армен Памбухчян представил прошения об отставке. Как сообщает Арменпресс, с соответствующим заявлением выступил председатель НС Арарат Мирзоян.

«17 сентября, согласно ч.1 ст.155 конституционного закона «Регламент НС», депутат НС Армен Памбухчян представил прошения об отставке.

Согласно ч.2 ст.155 конституционного закона «Регламент НС», если в течение одной недели после подачи прошения об отставке депутат отзывает письменным заявлением свое прошение об отставке, то председатель НС выступает с заявлением об этом, если же не отзывает прошение об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывается и оглашается председателем НС. С момента опубликования протокола прошение об отставке считается принятым», - сообщается в заявлении председателя НС.

Ранее глава фракции Лилит Макунц не исключила, что Памбухчян уйдет в отставку и получит должность в правительстве.