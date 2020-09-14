Сопредседатели МГ ОБСЕ предложили главам МИД Армении и Азербайджана провести встречу

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Российская Федерация), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (Соединенные Штаты Америки) провели интенсивные консультации в Париже 14 сентября. На встречах присутствовал также личный представитель действующий председатель ОБСЕ Анджей Каспршик.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МГ ОБСЕ, сопредседатели рассмотрели ситуацию в регионе, уделяя особое внимание дальнейшим событиям после эскалации насилия на армяно-азербайджанской границе в середине июля. Сопредседатели внимательно рассмотрели и оценили личные и публичные сообщения и озабоченности сторон. Сопредседатели были проинформированы Каспршиком о ситуации в области безопасности на местах и приветствовали его конкретные приготовления к возобновлению деятельности по мониторингу.

Сопредседатели отдельно поговорили по телефону с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и пригласили министров лично встретиться с сопредседателями в ближайшие недели для дальнейшего уточнения их соответствующих позиций и приветствовали возобновление серьезных предметных переговоров без предварительных условий.

Сопредседатели по-прежнему активно и в полной мере участвуют в содействии переговорам по мирному и всеобъемлющему урегулированию в соответствии со своим мандатом в ОБСЕ.