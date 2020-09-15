ЦБ Армении снизил ставку рефинансирования

Совет Центрального банка Армении принял решение снизить ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта, установив ее на уровне 4,25%. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

“Процентная ставка ломбардного Репо, предоставляемая Центральным банком Республики Армения - 5.75%, процентная ставка средств, привлекаемых Центральным банком Республики Армения от банков - 2.75%”, - говорится в сообщении пресс-службы Центрального банка Армении.