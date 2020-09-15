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Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Ученые нашли самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты Питтсбургского университета в США провели быстрый анализ ста миллиардов потенциальных молекул, которые могут связываться с коронавирусным S-белком, участвующим в заражении патогеном. В результате ученые нашли белковое соединение в десять раз меньше полноразмерного антитела, которое, сливаясь с частью иммуноглобулина, образует препарат Ab8 и приобретает функции полноразмерного антитела.

Дальнейшие эксперименты показали, что даже самые низкие дозы Ab8 значительно снижали количество вирусных частиц у зараженных коронавирусом лабораторных животных. Ученые отмечают, что маленький размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.


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