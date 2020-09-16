Нарушения режима прекращения огня после июльских действий увеличились почти вдвое: МО Армении

Нарушения режима прекращения огня противником в направлении Тавуша после июльских действий увеличились почти вдвое. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата от фракции "Мой шаг" Татевик Айрапетян.

Айрапетян напомнила, что в результате очередной провокации Азербайджана был убит военнослужащий, и поинтересовалась пограничной ситуацией.

«После относительного спокойствия после июльских действий количество нарушений режима прекращения огня в этом направлении увеличилось почти вдвое. Мы надеемся, что в результате соответствующих действий наших Вооруженных сил режим прекращения огня будет сохранен и будет способствовать переговорному процессу», - сказал Тоноян, выразив уверенность в адекватности ответных действий.

Министр также отметил, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана осуществляют фортификационные работы, пытаясь нейтрализовать привилегии армянской стороны в плане позиций.

«Именно поэтому используется оружие разного калибра. Такая ситуация продолжается около двух недель. Мы проявляли информационную сдержанность. Информация по всем этим случаям доводится до сведения сопредседателей, об этом информируется спецпредставитель генсека ОБСЕ, и мы несколько раз предупреждали, что не существует механизма, снижающего риски ненадлежащего развития ситуации. Сегодня, к сожалению, у нас есть жертва. Соответствующие меры принимаются. Минобороны Азербайджана выразило озабоченность, повысило бдительность, эта обеспокоенность для нас предсказуема, и будут приняты соответствующие меры», - сказал Тоноян.