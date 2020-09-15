Пашинян присутствовал на церемонии открытия ереванской школы

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на церемонии открытия ереванской основной школы № 153 имени Рафаела Ишханяна. В мероприятии также приняли участие мэр Еревана Айк Марутян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян и другие.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, обращаясь к присутствующим, премьер-министр отметил:

“Уважаемые коллеги,

Дорогие родители,

Дорогие ученики,

Дорогие первоклассники,

Сегодня с утра я думал о том, что сказать с этой трибуны, что будет действительно значимым и поможет вам в вашей повседневной жизни. И я подумал о том, что в 21 веке без образования ничего невозможно сделать. И я подумал, что сейчас наши дети очень критически относятся ко всему и тот, кто критично относится, уверен, что таких людей будет много, анализируя это предложение, могут отреагировать так: например, без образования можно купить машину марки Mercedes класса G или, как в народе говорят, простите за это слово, Mercedes “ящик”. Правильно? Да, такое предположение уместно. Но если можно приобрести Mercedes класса G без образования, то создать Mercedes класса G без образования невозможно.

Какое будущее мы хотим для Республики Армения? Хотим ли мы быть водителями условно автомобилей Mercedes класса G или мы хотим быть его создателями, его производителями? Мы хотим быть потребителями или создателями? Без образования, да, возможно создать какое-то материальное благополучие, но без образования невозможно полететь в космос. Я хочу, чтобы это был наш выбор. Чего мы хотим, какое будущее мы хотим видеть для вас? Чтобы вы просыпались утром, шли на кухню, открывали холодильник и видели там разнообразные продукты - колбасу, сыры, джемы, или мы хотим, чтобы вы просыпались утром, ели очень цивилизованный, здоровый завтрак и быстро шли заниматься своим повседневным делом по покорению космоса?

Я хочу, чтобы все мы и особенно вы, дорогие ученики, дорогие дети, осознали, что каждая минута, каждый час, проведенный в этих стенах, очень важны. То, как вы тратите каждую минуту своего учебного дня, определяет, как вы будете жить, в какой стране вы будете жить, как будут жить ваши дети и как будут жить ваши семьи.

И я хочу, чтобы вы своей целью ставили не разные яркие, роскошные, дорогие, блестящие предметы, а я хочу, чтобы вы своей целью ставили счастье в своей повседневной работе. И в этом случае, уверяю вас, все остальное материальное возникнет так, что вы этого даже не заметите”.

Никол Пашинян добавил, что он хочет, чтобы самой главной целью учеников было счастье, а не золото. “Я хочу, чтобы дарить счастье другим было вашей самой важной миссией, потому что самое главное счастье - делать других счастливыми. И я верю, я знаю, что вы именно такие. Я знаю, что таковы и мечты ваших родителей”, - сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, самая большая цель исполнительной власти - сделать образование и обучение национальным образом жизни в Армении. Премьер-министр подчеркнул, что только через обучение, только через знания и только через образование мы можем осознать наши проблемы и найти их решения, начиная со здравоохранительных и заканчивая социальными и экономическими проблемами.

“И я хочу, чтобы вы были готовы к завтрашней ответственности, которая неизбежно ляжет на ваши плечи. Сегодня в школе во время обучения вы тренируетесь и должны тренироваться, в прямом и переносном смысле, иметь сильное тело, иметь сильный ум, твердые цели, чтобы завтра, когда ответственность ляжет на ваши плечи, вы с удовольствием ее несли и в результате почувствовали себя счастливыми, прежде всего, в своей повседневной работе наслаждаться творческим счастьем своей работы.

Наша судьба сложилась так, что определенная степень ответственности уже сегодня легла на ваши плечи. Вы сегодня идете в школу в масках. Все мы понимаем, как неудобно жить в маске, общаться друг с другом в маске. Хотя недавно я заметил, что больше всего в масках меня беспокоит то, что они скрывают наши улыбки. Правильно?

Но я также заметил, что глаза сильнее выражают нашу улыбку, вернее, наши глаза помогают ей быть более выразительной. Итак, с сегодняшнего дня эта ответственность легла на вас. Это, с одной стороны, плохо, так как является следствием кризиса и эпидемии, но с другой стороны, хорошо, что с сегодняшнего дня вы можете научиться брать на себя ответственность за себя, своих бабушек и дедушек, своих родителей, своих друзей. И ответственность за ношение маски, ответственность за сохранение социальной дистанции, ваша небольшая ответственность в борьбе с кризисом и эпидемией будут иметь для вас очень важное воспитательное значение”, - отметил премьер-министр.

Никол Пашинян поздравил учеников с началом учебного года и с ремонтом школы. Премьер-министр выразил надежду, что новая школа будет наполнена новым содержанием, и это содержание будет заключено в этих трех лозунгах: “сильный и счастливый человек”, “сильный и счастливый народ”, “сильное и счастливое государство - Республика Армения”.

“И вы как гордые граждане Республики Армения шагайте по пути знания, образования, обучения и ставьте перед собой высокие планки, чтобы изменить свой город, изменить свою страну и изменить мир. Вы должны верить в свою силу изменить мир и вы обязательно должны изменить мир”, - отметил премьер-министр.

Затем глава правительства прошелся по школе, ознакомился с проделанной работой и созданными для учеников условиями.

Школа, в которой учатся 700 учеников, была реконструирована в рамках программы правительства Армении по повышению сейсмической безопасности, реализуемой с Азиатским банком развития. В результате сегодня школа может принять до 950 учеников. Общий бюджет ремонтных работ составил 1,4 млрд драмов.

Новые, светлые и комфортные условия созданы в классных комнатах, спортзале, актовом зале и библиотеке. Сегодня трехэтажная школа адаптирована для детей с ограниченными физическими возможностями.

Во время ремонта на крыше была установлена система солнечной энергии, которая будет обеспечивать школу горячей водой. Во дворе школы построена новая игровая площадка. В школе осуществляется 9-летнее обучение.